Inaugurate a Beinasco le Officine della Salute per aiutare fragili e persone in difficoltà

Una risposta del territorio a coloro (e non sono pochi, purtroppo) che non possono permettersi di spendere soldi per una visita medica o un consulto. A Fornaci di Beinasco sono state inaugurate nel weekend appena trascorso le Officine della Salute, "un luogo sicuro in cui le persone con fragilità sociali e sanitarie possono trovare una risposta alle loro necessità", come ha spiegato il sindaco Daniel Cannati.

Spazio aperto a tutti due volte la settimana

Lo spazio viene gestito dalla Croce Rossa e comprende uno studio medico in cui operano anche gli specialisti, rivolto a chi o non può permettersi economicamente una visita o a chi addirittura non ha neanche un medico di base.