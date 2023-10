Il trincerone di Barriera di Milano si trasforma da discarica a giungla

Se nei periodi di minor vegetazione il vecchio collegamento di Vanchiglietta e Corso Venezia si trasforma in una discarica di rifiuti, ora che le piante crescono ininterrottamente in tutta la città diventa una vera e propria foresta.

In origine questa strada era una trincea ferroviaria che veniva utilizzata per collegare il quartiere di Vanchiglia con il lato est di Barriera di Milano.

Verso la fine degli anni '80 la città realizzò un ampliamento dello scalo di Orbassano, portando così alla dismissione del trincerone ferroviario.

L'opera ferroviaria oggi è di proprietà privata ma verrà ceduta alla città di Torino per la realizzazione delle linea 2 della metropolitana.

Intanto la situazione degradante complica la vita di molti residenti. La spazzatura presente ai bordi dei marciapiedi del trincerone creano insicurezza, soprattutto nelle zone di via Gottardo e via Sempione dove la sporcizia e il verde in continua crescita regnano sovrani.

"Attraverso mail e strumenti politici stiamo cercando di sollecitare la proprietà privata per togliere i rifiuti nell'area - ha dichiarato la coordinatrice all'ambiente della circoscrizione 6 Giulia Zaccaro - oggi a causa delle piante alte non si nota, ma i rifiuti che si vedevano prima ora sono sotto la vegetazione, non sono mai stati rimossi".

Questa estate la circoscrizione aveva avanzato un'interpellanza al Comune, chiedendo chiarimenti sull'attuale situazione burocratica. L'amministrazione comunale ha risposto che non si potrà ripristinare l'area fino a quando non inizieranno I lavori della metro2.