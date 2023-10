Ritorna "Palabras en Fiesta": viaggio attraverso cultura e arte con un'ottica di genere

L'associazione "Lisangà culture in movimento" è lieta di presentare l'iniziativa "Palabras en fiesta 2023", che avrà luogo il 14 ottobre a Torino, presso la Casa del Quartiere, Circoscrizione 1, in Via Dego 6 a partire dalle 14.00 fine alle 23.00.

Troppo spesso, quando si parla di El Salvador sui media tradizionali, si fa riferimento a tematiche come la violenza, le carceri, le violazioni dei diritti umani e la censura attuata dal governo Bukele. Tuttavia, proprio come nel 2018, l'associazione Lisangà, che da anni sostiene una comunità rurale nella regione di Cabañas in El Salvador, desidera attirare l'attenzione sull'arte e la cultura salvadoregna, questa volta con una prospettiva di genere.

L'iniziativa "Palabras en fiesta" è organizzata in collaborazione con ArTeMuDa APS, SABIR ATS, il Museo de la Palabra y la Imagen di San Salvador, la Asociación de Intercambio para el Desarollo San Francisco Echeverría-Lisangà; aderiscono inoltre alcune associazioni del Piemonte e non solo (come il Circolo Joyce Lussu di Villacidro), con il contributo della Circoscrizione 1 Centro Crocetta di Torino e con il patrocinio di Toponomastica Femminile.

L'evento, ricco di iniziative, prevede la mostra fotografica di Mahè Elipe, con testi di Caterina Morbiato, gli interventi di Maria Teresa Messidoro, Emanuela Jossa e la scrittrice poetessa Tania Pleitez. La serata si concluderà con uno spettacolo teatrale di ArTeMuDa dedicato alla figura di Prudencia Ayala, consentendo a tutti di immergersi nel mondo salvadoregno e di avvicinarsi alle donne che hanno segnato e continuano a segnare la cultura di questo piccolo popolo.

L'ingresso all'iniziativa è gratuito, mentre l'aperitivo di autofinanziamento, rigorosamente salvadoregno e preparato da "Delicias Latinas", è a pagamento e richiede una prenotazione.