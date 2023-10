Meloni a Torino: "Città unica, Cavour ispirazione"

"Saluto Alberto Cirio, padrone di casa per la seconda edizione del Festival". Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, arrivata all'ombra della Mole per chiudere l'Italia delle Regioni. Prende la parola sul palco del Teatro Carignano, in attesa di fare visita e rendere omaggio al Parlamento Subalpino. Ma è l'unico riferimento che - almeno all'interno della sala - fa all'attuale Governatore del Piemonte, in attesa dell'ultimo imprimatur per la sua ricandidatura alla Regione.

"Torino non è come tutte le altre"

Meloni dispensa complimenti al capoluogo piemontese. "Questa città non è come tutte le altre. Torino ha scritto la storia del nostro Paese e ha valorizzato alcuni luoghi fondamentali, con questo evento. Ogni territorio fa parte di un mosaico straordinario, che va conosciuto e riconosciuto, anche rafforzando il senso di appartenenza a questa nazione e a questa comunità".

Da Camillo Benso a Giorgia

La premier racconta poi come la matrice sabauda le sia presente quotidianamente. "Il primo ritratto dei presidenti del Consiglio che abbiamo a Palazzo Chigi è quello di Cavour e passando davanti, con l'ultima immagine che rappresenta qualcun altro (lei, ndr) comporta grandi responsabilità. Gli ideali che hanno fatto l'Italia sono un carburante potente ancora per noi e che ci muove, anche nelle tante divisioni che questo Paese ama mettere in luce. Si vince e si perde tutti insieme, in questa comunità di cui facciamo parte".

"Semplificare e riformare". Un occhio alla Sanità

La premier risponde poi agli spunti arrivati dai lavori di questi due giorni. "Accolgo le richieste delle Regioni su temi di semplificazione e riforme. L'autonomia differenziata proseguirà senza stop. Questo governo ha fatto più di chiunque altro. L'autonomia è un occasione per garantire un'Italia più unita e un equo accesso ai servizi".