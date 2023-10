Sicurezza, il Prefetto: "Pattuglioni e presidi di polizia costanti a Barriera ed Aurora"

Pattuglioni a Barriera di Milano, Aurora, Vanchiglia e attorno alla stazione di Porta Nuova, combinati a un presidio più continuativo delle forze dell'ordine. È questa la "ricetta" del nuovo Prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna per garantire più sicurezza nelle zona della città dove spaccio, microcriminalità e furti sono parole di vita quotidiana.

La videosorveglianza

"Un primo giro di orizzonte - ha precisato - su cui verrà innestata l'attività di contrasto alla criminalità, attraverso servizi ad alto impatto. Utilizzeremo anche le risorse messe a disposizione: un milione e mezzo di euro dal Comune per la sicurezza, a cui si aggiunge un altro milione di euro da parte della Regione per la videosorveglianza. Il primo lavoro è di trasformare le disponibilità finanziarie in strumenti di contrasto".