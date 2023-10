Da Blu Yoshimi a Veronica De Laurentis: tutte le protagoniste del Contemporanea International Film Festival 2023

Una seconda edizione che è cresciuta e si è arricchita quella del Contemporanea Internation Film Festival, dedicato agli sguardi delle donne.

Registe, artiste, attrici sono le protagoniste della kermesse che si svolge dal 13 al 17 ottobre tra il Cinema Ambrosio e il Circolo dei Lettori.

“Occasione di contatto tra chi fa questo lavoro e le persone appassionate e ricevere un ritorno” commenta il direttore di Film Commission Piemonte Torino, Paolo Manera.

“C’è una predilizione per le opere che tendono a sperimentare, ma al tempo stesso teniamo molto al dialogo tra passato e presente” aggiunge Giulia Magno direttrice del festival insieme a Fulvio Paganin.

46 proiezioni, 7 lungometraggi in anteprima nazionale, 6 opere di videoarte in prima italiana, 24 conerò metraggi in concorso e oltre 30 ospiti. Incontri, proiezioni di anteprime ma anche di classici e di un concorso internazionale dedicato ai talenti emergenti, per il quale la presidente della quest’anno sarà Francesca Archibugi. Madrina del festival sarà invece Blu Yoshimi, giovane promessa già protagonista del film di Nanni Moretti, Il sol dell’Avvenire.

Silvana Mangano è il simbolo scelto per questa seconda edizione e a ricordarla sarà la figlia Veronica De Laurentis, ospite dell’inaugurazione venerdì 13 alle ore 20.30 al Cinema Ambrosio. Temi centrali saranno la lotta alla violenza domestica, i gender bias nel campo dell’intelligenza artificiale e la rappresentazione dei personaggi femminili nella storia del cinema italiano.

Inoltre a un anno dalla morte di Mahsa Amini, il festival dedicherà un focus sulla questione iraniana con la proiezione del film “Irani Bag” di Maryam Tafakory. Tra le ospiti di questa edizione anche Chloé Barreau, Lyda Patitucci, Valentina Cicogna. Mentre tra le proiezioni News From Home, 55 Days, Visioni Parallele.