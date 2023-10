Topi tra i rifiuti in corso Regina, i residenti provano il “fai da te” con le trappole

Le foto sono eloquenti, con i topi che scorrazzano in strada tra i rifiuti alla ricerca di cibo: la cosa avviene nel quartiere San Donato e, più precisamente in corso Regina Margherita all'altezza del civico 233, nei pressi delle isole ecologiche per la raccolta differenziata. I residenti, nel frattempo, hanno provato la soluzione “fai da te” installando delle trappole a bordo marciapiede.

La segnalazione

A segnalare la situazione è il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando: “I rifiuti abbandonati fuori dalle ecoisole – dichiara – e i liquami che da lì fuoriescono hanno attirato i topi: l'unico modo per far funzionare il sistema è quello di garantire lo svuotamento, la rimozione dei rifiuti all'esterno impedendo il versamento di liquidi e il lavaggio del cassonetto e della strada”.

Le azioni

La promessa è quella di azioni tempestive: “Sono - ha concluso Morando - in costante contatto con i cittadini del Basso San Donato per monitorare, stiamo preparando nuove iniziative per farci sentire”.