In Piemonte il Pd torna a parlare di vaccini, Valle: “Campagna vaccinale, Regione in ritardo”

Si torna a parlare di vaccini in Piemonte. Nonostante i contagi di Covid in aumento, quasi tutti sembrano essersi dimenticati della campagna vaccinale. Non Daniele Valle, consigliere regionale del Pd, che riporta in auge il tema, criticando la gestione Cirio.

“Mentre i numeri dei positivi da Covid continuano ad aumentare e siamo alle porte della stagione influenzale, si registra un ritardo da parte della Regione Piemonte sul versante della campagna vaccinale" è l'accusa mossa da Valle. "Qualche giorno fa - ha proseguito il vice presidente del Consiglio regionale - la Giunta Cirio ha annunciato di aver “inviato alle Asl, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta ed alle farmacie la circolare con le indicazioni per la campagna di vaccinazione antinfluenzale e di vaccinazione anti Covid”. Eppure, ci sono giunte segnalazioni da parte di medici, farmacisti e infermieri che lamentano una mancanza di informazioni sulla campagna di vaccinazioni, con la conseguente difficoltà di programmare gli appuntamenti".

"Peraltro, la scelta di non utilizzare più gli hub vaccinali ma di far fare a Mmg e farmacie l’abbinata antinfluenzale-antiCovid fa presagire criticità: i medici di famiglia e le farmacie riusciranno davvero a garantire tutte le coperture vaccinali? Sono tutti attrezzati e con personale sufficiente a reggere le richieste? Con il farmaco multidose non si rischia di buttare dosi che già paiono scarse in questo momento" ha continuato Valle.

"Si registrano ritardi e carenza di vaccini riguardo a Zoster e pneumococco, pertanto è indispensabile che la Regione Piemonte si attivi per evitare di trovarsi in una situazione caotica, mettendo a rischio gli anziani e i pazienti fragili: per questo ho chiesto all’assessore Icardi un’informativa in IV Commissione sul piano vaccinale” ha concluso l'esponente dem.