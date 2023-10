Il Covid alle spalle e un'estate torrida che non ha affondato i suoi colpi: nel 2023 a Torino mille morti in meno del 2022

La lunga estate calda non ha mietuto vittime come in genere accade. A Torino, il numero delle persone decedute da gennaio a settembre è diminuito, risultando inferiore ai dati dello stesso periodo dello scorso anno. Emerge da una analisi comparativa effettuata da AFC Torino Spa (Società partecipata con socio unico il Comune che gestisce i 6 cimiteri della Città: due maggiori, Parco e Monumentale, e 4 minori , Sassi, Cavoretto, Abbadia di Stura e Mirafiori). Inversione di tendenza

Prima dell’emergenza Covid che ha sovvertito tutte le previsioni, il termometro delle temperature ha sempre inciso sulla mortalità dei soggetti più fragili: con picchi durante il freddo inverno e col troppo caldo in estate. Quest’anno invece, nonostante una stagione estiva con la colonnina di mercurio sempre alta, la signora con la falce è stata magnanima. Oltre mille morti in meno

Confrontando i dati dei funerali autorizzati a Torino dal 1 gennaio al 30 settembre degli anni 2022 e 2023, si registrano oltre mille persone in meno decedute in città incluse quelle residenti in altro comune, 1347 per l’esattezza.

Tipologia di sepoltura: la cremazione continua a crescere. Comparazione da gennaio a settembre 2022 e 2023. Cremazione la sepoltura preferita

La cremazione si conferma al primo posto nella scelta di tipologia di sepoltura delle persone decedute i cui funerali sono stati autorizzati a Torino: nel 2022 la percentuale è stata del 51,24% contro il 50,97% del 2021, con un balzo di circa 4 punti percentuali in più nel 2023. Confrontando infatti lo stesso periodo che va da gennaio a settembre del 2022 e del 2023, si rileva che è cresciuta: dal 50,74% su 10.443 funerali autorizzati lo scorso anno, si è arrivati al 54% sui 9.096 funerali del 2023.