Maternità surrogata, prospettive di genere e basta stereotipi: a Torino il 1° festival "Women and The City"

A Torino arriva la prima edizione del Festival "Women and The City"

Casa Museo Carol Rama, Cascina Marchesa, Off Topic, Teatro Gobetti e Circolo dei Lettori. Sono queste alcune delle 16 location che dal 12 al 15 ottobre ospiteranno la prima edizione di Women and The City, la prima edizione del festival ideato dall'Associazione Torino Città per le Donne.

150 ospiti per 4 giorni

Dall'ambiente alla leadership, all'innovazione alla medicina di genere passando per la mobilità, la cultura, lo sport e la violenza di genere. Sono questi i temi che faranno da filo conduttore ad una riflessione per favorire le prospettive di genere ed immaginare città eque. Previsti 4 giorni di festival, con 150 ospiti per 12 panel e 50 eventi.

La maternità surrogata

Uno degli incontri più importanti, alla luce anche del dibattito politico in Italia, sarà "Dilemmi", dove la ricercatrice del Politecnico affronterà il tema della maternità surrogata. L'inaugurazione sarà il 12 ottobre alle 17 in Sala Bobbio: a seguire alle 18 in piazza Carignano ci sarà "Goose - Il gioco dell'oca steam education" per contrastare gli stereotipi e valorizzare le professioni scientifiche.

Rosatelli: "Tetto di cristallo non è infranto"

"È un'iniziativa - ha commentato l' assessore alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli - che va ad arricchire un panorama civile che a Torino è già ricco. La nostra città ha tanti problemi, ma anche risorse: se non le sottolineiamo mai, non diamo una soluzione ai problemi". "Bisogna sapere indicare - ha proseguito - gli avanzamenti e fare vedere che è vero si sta cambiando in meglio, ma contemporaneamente segnalare che il percorso non è compiuto e che il tema dell'eguaglianza di genere non va archiviato". "Attualmente abbiamo un Premier e un Presidente della Corte Costituzionale che sono donne, ma questo non vuole dire che il tetto di cristallo sia infranto" ha concluso Rosatelli.