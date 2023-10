Torino dice addio ad un pezzo di storia: rimosse le cabine del telefono [FOTO]

Oggi i cellulari sono diventati uno strumento indispensabile per ognuno di noi, non sarebbe neppure pensabile un mondo senza connettività continua e chi ha meno di vent'anni forse potrà sorridere. Ma in un passato nemmeno troppo remoto per poter telefonare si usavano le cabine telefoniche, prima con i gettoni e poi con le schede.



Cabine e telefoni smantellati

A Torino ne sono rimaste diverse e a breve saranno tutte smantellate, su input della Telecom. È il caso di una cabina rossa che fa bella mostra di sé all'angolo tra piazza Hermada e corso Gabetti, vicino all'ex Pre-Collinar Park. A breve verrà anche rimosso il telefono su corso Belgio, dal lato opposto rispetto al punto di presidio per salvare gli alberi.



Effetto vandali

Per quanto riguarda le cabine rosse, spesso in questi ultimi anni sono state vandalizzate, oppure sono diventate orinatoi e oggetto di degrado. Resta comunque il rimpianto per un pezzo di storia che verrà rimosso.