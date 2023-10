Sciopero per il clima: i Fridays for future tornano in strada a Torino. Meloni nel mirino, tra cortei nuziali e cantanti green [FOTO]

I ragazzi del Fridays for future , da poco candidati al Nobel per la pace , scendono di nuovo a Torino. Lo sciopero ambientale è partito in questi minuti da piazza Statuto , con un percorso che passa per via Cigna fino in lungo Dora per poi finire in piazza Castello. Per l'evento sono state deviate le principali linee bus dell'area di Porta susa.

Oggi la manifestazione vede come primo obiettivo contestare le politiche del governo Meloni , in particolare la scelta nel continuare a investire in combustibili fossili, considerati oggi la principale causa dell'innalzamento delle temperature.

" Un governo che nega ogni correlazione tra fenomeni estremi e crisi climatica, è un governo negazionista - dice la portavoce del movimento, Marta Maroglio -. Per questo lo riteniamo inadeguato a indicare risposte per prevenire i peggiori scenari prospettati dalla scienza climatica ".

"Tassiamo i ricchi, tassiamo ENI" si sente urlare a gran voce dai furgoncini che accompagnano il corteo, mentre i numerosi cartelloni e striscioni contro il cambiamento climatico sfilano per il centro della città.

Una sposa nel corteo





Ad animare ulteriormente lo spirito gioioso della manifestazione, è stata una sposa che si è unita al corteo nel tratto di corso Principe Eugenio.

Eugenio in via di Gioia





E a proposito di Eugenio, tra i partecipanti anche il cantante degli Eugenio in via di Gioia con la sua bicicletta: "E' sempre importante esserci, raccontare il proprio disagio attraverso una camminata. Non smettiamo mai cercando di diversificare i contenuti, anche con le canzoni. Bisogna dimenticare di essere in democrazia ma essere consapevoli di essere noi persone per cambiare effettivamente le cose".

Extincion rebellion e sindacati









Presenti allo sciopero per il clima anche il gruppo di "Extinction rebellion": in lungo dora Firenze alcuni attivisti del gruppo ambientalista si sono appesi sui pali della luce per lasciar cadere uno striscione lungo la via con la scritta "Governo negazionista. Stop investimenti fossili".







Al corteo si sono aggiunti anche le rappresentanze sindacali di Cgil e Cisl, sfilando con lo striscione: "(D)al lavoro insieme per riprenderci il futuro".

"Questa meravigliosa gioventù, consapevole e determinata, ha diritto di essere ascoltata. Solo pochi giorni fa, invece, alcuni ragazzi sono stati caricati ferocemente dalle Forze dell'Ordine, mobilitate per non infastidire la passerella blindata della Presidente Meloni", ha dichiarato Francesca Frediani di Unione Popolare. "Il nostro augurio è che questi giovani diventino protagonisti del loro futuro e riescano a fare breccia nel muro eretto da una politica sorda, incosciente ed arrogante".

"Non possiamo permetterci altri 4 anni di climafreghismo al governo. La resistenza ecologista non si ferma e lo sciopero per il clima di oggi lo dimostra. Lotteremo fino a quando l'adattamento e il contrasto alla crisi climatica non saranno presi sul seri. Il negazionismo lo pagherete anche voi, nessuna isola del tesoro vi salverà": così il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, che questa mattina ha partecipato allo sciopero per il clima a Torino.





La fine del corteo si è colorata di verde e di rosso da fumogeni accesi dai manifestanti per il clima. Il corteo arriva in piazza Castello per concludere la giornata di proteste.