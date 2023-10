Truffa sugli aiuti Covid alle imprese: sospesi due consulenti del lavoro, altre sei persone nei guai. Un milione sequestrato

Prendevano gli aiuti contro il Covid senza averne diritto, con la complicità di due consulenti del lavoro. Ma la Guardia di Finanza di Torino li ha scoperti e ha fatto calare la scure su queste attività. Due i professionisti sospesi dall'esercizio della professione per 12 mesi, mentre altre sei persone sono finite nei guai. Le accuse vanno da emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata, esercizio abusivo di una professione e falsità materiale. Decine le perquisizioni effettuate, mentre un milione di euro è stato sequestrato (denaro, beni immobili, autoveicoli e quote sociali).

Quasi due anni di indagini

Le indagini, avviate nel mese di dicembre 2021 dal Nucleo di polizia economico- finanziaria di Torino, hanno riguardato il corretto utilizzo dei “sostegni” riconosciuti alle imprese sotto forma di crediti compensabili con imposte dovute o cedibili a terzi (se legati ad affitti di spazi per uso non abitativo o per affitto d'azienda), nell’ambito delle agevolazioni introdotte dal Governo per contrastare la crisi legata alla pandemia di Covid-19. Tutto ruota intorno a due consulenti E' stato scoperto un modello di frode attraverso il quale i due principali presunti responsabili (entrambi consulenti del lavoro di Torino nonché amministratori di diritto e/o di fatto di diverse società), utilizzando documentazione falsa, hanno inoltrato sulla piattaforma digitale dell’Agenzia delle entrate molte comunicazioni per gli stessi contratti di locazione o d’affitto d’azienda, in modo da “gonfiare” i crediti d’imposta su cui fare leva.

I crediti d’imposta così generati sono stati poi ceduti ad altre imprese, ritenute complici (o almeno compiacenti), che li hanno compensati senza averne il diritto con propri debiti tributari. Il tutto a danno dell'Erario (e della collettività).

In particolare, per il periodo novembre 2020 - dicembre 2021 sono stati ricostruiti crediti inesistenti per oltre un milione di euro complessivi, di cui circa la metà utilizzati in compensazione dalle imprese acquirenti, per importi annui superiori alla soglia (50 mila euro) che determina la responsabilità penale. La restante parte dei crediti inesistenti sarà invece oggetto di recupero in via amministrativa.

I contributi a fondo perduto A nove impreseè stata contestata anche l’indebita percezione di erogazioni pubbliche per circa 340mila euro. Si tratta di contributi a fondo perduto stanziati dal Governo con diversi provvedimenti che sono entrati in vigore nel biennio 2020-2021, sempre con l’obiettivo di supportare gli operatori economici per le perdite di fatturato causate dall’emergenza pandemica. La concessione di questi benefici era, tuttavia, subordinata al possesso di specifici requisiti da parte di chi faceva richiesta che, nei casi analizzati, sono risultati falsi.

Anche il reato di autoriciclaggio Uno degli ideatori della frode è stato anche ritenuto responsabile del reato di autoriciclaggio, poiché, dopo aver ceduto i crediti fittizi, ha effettuato il reinvestimento di 128 mila euro di guadagni illecitamente ottenuti.