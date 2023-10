Un tuffo nella maleducazione: gli operatori dell'Amiat ripescano un frigorifero nel Po [FOTO]

Accanto ai "tradizionali" pneumatici, bottiglie di birra vuote e lattine, oggi nel Po a Torino è stato ripescato un frigorifero. A dirlo la presidente di Amiat, Paola Bragantini, che questa mattina ha preso parte ai servizi settimanali di pulizia svolti dagli operatori sul fiume che attraversa il capoluogo.



Ritiro gratis dei RAEE

L'elettrodomestico, in gran parte arrugginito e a cui mancava la parte posteriore, era incastrato tra i rami lungo il bordo del Po. Un gravissimo segno di inciviltà, da parte di chi pensa di poter usare il corso d'acqua come una discarica.



Ricordiamo che i rifiuti RAEE (lavatrici, lavastoviglie, tv, cellulari, phon, frullatori, forni a microonde,ecc.) possono essere conferiti gratuitamente nei nostri sette ecocentri di Torino, così come è possibile il ritiro gratis su prenotazione nelle vicinanze della propria abitazione.