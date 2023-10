Far incontrare domanda e offerta: parte da Chivasso la nuova edizione di “Io lavoro”

Parte da Chivasso la nuova edizione di “Io lavoro”, la più grande job fair italiana organizzata con la finalità di offrire ad aziende e candidati un appuntamento per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ma anche come occasione di orientamento formativo e professionale. Con il patrocinio del Comune di Chivasso, l’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte, dall’Agenzia Piemonte Lavoro e dal Centro per l’Impiego di Chivasso con i finanziamenti del Fondo sociale europeo, si terrà giovedì 12 ottobre, dalle ore 10 alle 18, nel PalaLancia.

Job application, colloqui, workshop e consulenze saranno riservati a disoccupati, inoccupati e studenti che possono già iscriversi alla manifestazione accedendo al portale iolavoro.org in cui è presente la sezione “Io lavoro Chivasso”. Nell’area digitale è possibile consultare le aziende presenti, i profili ricercati, le agenzie per il lavoro partecipanti e gli annunci riservati agli iscritti alle liste del collocamento mirato.

Nel PalaLancia, le attività WorldSkills infine avranno l’obiettivo di elevare il profilo e il riconoscimento dei mestieri tecnici, industriali, artigianali e dei servizi aiutando i giovani a comprendere le competenze necessarie per accedere a specifici profili professionali del mercato del lavoro. Attraverso il “tour dei mestieri”, gli studenti saranno condotti in una visita guidata con laboratori pratici sui focus individuati.