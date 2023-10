Il cantante torinese Gionathan lancia il suo nuovo singolo “Va bene così”

Dal tormentone estivo Mojito, alle sonorità anni Ottanta in stile Weeknd del nuovo singolo Va bene così. Il cantante torinese Gionathan lancia il suo nuovo lavoro, già in rotazione nelle radio italiane con centinaia di passaggi nella prima settimana. Un brano che affronta problemi, battaglie e incomprensioni che, quotidianamente, si sperimentano nelle relazioni di coppia. Come per lo spot di Esselunga, il suo è un richiamo all’importanza di tenere alto il volume dell’umanità, delle emozioni e dell’empatia, per vivere insieme le piccole e grandi gioie che ogni singolo giorno può riservare.

Con Va bene così, Gionathan punta a scalare le classifiche, dopo aver già vissuto una calda estate da protagonista: la sua voce ha echeggiato nelle radio in coppia con la regina della dance nostrana Neja, che nel brano Mojito aveva accettato il suo invito di cantare per la prima volta in italiano.

Un successo arrivato dopo un intenso ed emozionante tour musicale nelle carceri, ad aprile di quest’anno, insieme all’artista olandese BlackRockStar. «Grazie all’associazione Brothers Keeper, al Doc Brown Booking e al Consiglio regionale, siamo riusciti a realizzare la prima parte del progetto, che proseguirà nel 2024 - sorride

Gionathan - Abbiamo portato il nostro concerto in molti penitenziari del Piemonte, alcuni anche di massima sicurezza. In fondo, la nostra è “solo” musica, e facciamo “solo” canzonette o dei concerti... Ma, in un modo o nell'altro, quegli eventi hanno impattato delle vite, le nostre per prime».

Un 2023 davvero intenso per il cantante torinese, ex corista di X-Factor, formatosi musicalmente negli Stati Uniti e terzo, nel 2017, al Sanremo Rock Festival, con Red Ronnie che lo scelse per l’apertura del concerto torinese dei TheKolors.

Da qualche giorno Gionathan ha lanciato il video del suo nuovo singolo e sono già migliaia le visualizzazioni. Girato a Milano, per la prima volta si mostra nei panni del musicista, oltre a quelli soliti del cantante. Un artista eclettico, che propone un brano autobiografico, nel quale racconta il rapporto di coppia, tra alti e bassi.