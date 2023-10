Innovazione in edilizia e nuovi approcci alla sostenibilità: iniziato il conto alla rovescia per Restructura 2023

Restructura prepara i contenuti dell’edizione 2023, in programma al Lingotto Fiere di Torino dal 23 al 25 novembre. Forte del successo della 60ª edizione di Expocasa in chiusura domenica, GL events Italia prosegue il suo impegno per rilanciare la proposta di eventi da abbinare alla proposta espositiva della fiera dedicata alla filiera dell’edilizia e dell’abitare con una nuova sfida: invita i professionisti italiani a raccontare un’esperienza innovativa e già completata nella ristrutturazione di un fabbricato. I protagonisti delle 4 proposte giudicate più significative saranno invitati a raccontarle nel convegno di apertura del salone.

Reduci da una stagione di euforia del comparto delle costruzioni, legata alla disponibilità di incentivi oltre ogni precedente, l’edilizia si trova oggi a dover riflettere sulla qualità di ciò che è stato realizzato. Qualità che va valutata sotto l’aspetto progettuale ed esecutivo dei lavori, ma anche della capacità di sfruttare l’occasione del sostegno economico in modo completo e con il reale obiettivo di rispondere alla richiesta di incrementare la sostenibilità degli immobili. La call è rivolta alla ricerca di casi virtuosi dove sia stato sviluppato un intervento capace di superare le richieste normative minime, rendendo possibili soluzioni che ottimizzano il raggiungimento di più risultati (oltre alla sola riqualificazione energetica del bene) e che anticipano le richieste contenute nella nuova Direttiva europea EPDB (Energy Performance of Buildings Directive).

Saranno, in particolare, premiate le proposte che dimostrano di aver introdotto elementi di innovazione di progetto, di processo, di visione e completezza dell’intervento, di uso di materiali naturali, di rigenerazione urbana o di valore sociale. Guardando al futuro, infatti, è sempre più evidente la necessità di un approccio intra-disciplinare al tema della sostenibilità dell’ambiente antropizzato, attraverso strategie che, mentre ottimizzano l’efficientamento energetico, valorizzino gli aspetti architettonici, interpretando e rispettando il ruolo dei centri e degli edifici esistenti, alla ricerca di una diffusa sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Tecnici e progettisti possono candidare opere di riqualificazione di edilizia pubblica o privata, realizzate su tutto il territorio italiano. Le candidature saranno valutate da una commissione, in via di costituzione, in cui saranno coinvolti delegati degli Ordini e Collegi professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali e Geologi oltre a rappresentanti dei costruttori (ANCE, Confartigianato, CNA) e a stakeholder di settore selezionati da GL events Italia. Le candidature sono aperte fino al 3 novembre: per proporsi è necessario compilare, sul sito di Restructura, il form di proposizione.

