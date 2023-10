I due fronti di Nova Coop: sconti contro l'inflazione e ritardi per riqualificare Scalo Vallino [VIDEO]

Duecento prodotti ribassati del 10% e mille prodotti a prezzo bloccato. Ecco come Nova Coop, a Torino, cerca di combattere l'inflazione. Proprio nei giorni dell'entrata in vigore delle misure contro l'inflazione messe in campo dal governo, anche la distribuzione cooperativa propone un pacchetto di sconti. L'obiettivo di fornire ai consumatori prodotti ribassati, prezzi bloccati e non soggetti all'aumento dei costi.

Un ribasso medio del 10%

"Per oltre 200 referenze abbiamo deciso un ribasso del 10 per cento - ha spiegato Marco Gasparini, direttore commerciale Nova Coop -. Uno sconto non momentaneo ma prolungato nel tempo, sostenuto dai consumatori perché da pochi giorni questi articoli hanno fatturato del 100% rispetto a quando non erano venduti a prezzo scontato".