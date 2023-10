Perché gli analisti discutono silenziosamente del futuro promettente di questa nuova moneta?

C'è un nuovo progetto di criptovaluta che sta ricevendo molta attenzione da parte degli analisti di criptovaluta. Secondo loro, le sue caratteristiche sorprendenti lo rendono uno dei migliori progetti DeFi con un notevole potenziale futuro. Allacciate le cinture per VC Spectra (SPCT).

Scopriamo le sue fantastiche caratteristiche e perché gli analisti sono ottimisti sul suo potenziale di crescita.

>>ACQUISTA ORA I TOKEN SPCT<<

Cos'è VC Spectra (SPCT)?

VC Spectra (SPCT) è un protocollo di gestione patrimoniale decentralizzato e una piattaforma di trading che offre agli investitori un'esperienza di investimento sicura, trasparente e redditizia.

Gli utenti possono investire in progetti blockchain ad alto potenziale di crescita, in promettenti startup blockchain in fase iniziale e in settori specifici del mercato delle criptovalute. Possono anche partecipare a operazioni di arbitraggio e utilizzare le loro attività in criptovalute per la coltivazione dei rendimenti, i prestiti e lo staking.

Una caratteristica unica di VC Spectra (SPCT) è la combinazione di algoritmi di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico con strategie di trading di prim'ordine per massimizzare i profitti. Inoltre, VC Spectra (SPCT) impiega un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine per lo stesso motivo.

La cosa incredibile è che VC Spectra (SPCT) è aperto a tutti, anche a chi non ha conoscenze o competenze finanziarie. Le offerte uniche di VC Spectra le hanno permesso di raccogliere 2,4 milioni di dollari nel suo round di vendita iniziale. Ciò significa che gli investitori istituzionali la considerano una delle criptovalute migliori in cui investire.

>>ACQUISTA ORA I TOKEN SPCT<<

La più incredibile performance di prevendita per il 2023

Dopo la vendita privata/seed, VC Spectra (SPCT) ha dato il via alla sua prevendita pubblica. Nella fase 1 della prevendita pubblica, il prezzo di SPCT era di 0,008 dollari. Nel giro di un mese è aumentato del 37,5% a 0,011 dollari. Poi, nella fase 3, il prezzo è aumentato inizialmente del 127,27% a 0,025 dollari.

Tuttavia, la domanda ha fatto lievitare il prezzo di SPCT altre due volte durante la Fase 3. La prima volta è salito del 32% a 0,025 dollari. Prima è salito del 32% a 0,033 dollari, poi ha registrato un'impennata del 33,33% fino all'attuale prezzo di 0,044 dollari. Questo completa un guadagno del 450% dalla Fase 1. Queste impennate sono uno dei motivi per cui gli analisti parlano di VC Spectra (SPCT) - è stata una delle migliori cripto monete su cui investire nel 2023.

Non è tutto, perché SPCT aumenterà ancora fino ad almeno 0,080 dollari entro la fine della prevendita. Tuttavia, con l'elevata domanda registrata nella prevendita, gli analisti prevedono che il prezzo di SPCT potrebbe essere molto più alto alla fine della prevendita. Per questo motivo consigliano che VC Spectra (SPCT) sia una buona criptovaluta da acquistare a breve termine.

>>ACQUISTA ORA I TOKEN SPCT<<

Tokenomics di SPCT

Il token nativo di VC Spectra, SPCT, è un token standard BRC-20 utilizzato per lo scambio, il trading decentralizzato, la gestione degli asset e le commissioni di transazione sulla piattaforma VC Spectra (SPCT). È deflazionistico, costruito sulla blockchain di Bitcoin, con un meccanismo di masterizzazione che riduce la circolazione dei token nel tempo.

I vantaggi di detenere SPCT sono l'accesso a pre-ICO esclusive, dividendi e riacquisti trimestrali e diritti di voto. L'acquisto del token in questo momento consente inoltre di ottenere un guadagno di almeno l'82% quando il prezzo diventerà di 0,080 dollari dopo la prevendita. Ecco perché VC Spectra (SPCT) è la migliore nuova criptovaluta su cui investire.

Per saperne di più su VC Spectra (SPCT), visitate:

Acquista la prevendita: https://invest.vcspectra.io/login

Website: https://vcspectra.io

Telegram: https://t.me/VCSpectra

Twitter: https://twitter.com/spectravcfund