Tra dolci e sorrisi, la pasticceria Giorcelli compie 50 anni: “Tradizione e innovazione, un orgoglio per Torino”

Sorrisi, occhi lucidi e dolcezza. Sono questi i tre ingredienti che hanno animato la festa per i 50 anni della pasticceria Giorcelli, punto di riferimento per tutti gli amanti del dolce nel quartiere Santa Rita.

Fondata nel lontano 1964, rilevata dalla famiglia Giorcelli nel 1973, la pasticceria raggiunge il traguardo con entusiasmo, passione e ancora tanta voglia di produrre qualità, in un perfetto binomio tra la tradizione e l’innovazione.

Lo sa bene Claudio Giorcelli, figlio di Bruno: “Siamo cresciuti puntando sulla tradizione, perché la nostra è una pasticceria piemontese. E poi abbiamo inserito, oltre all’angolo caffetteria, elementi innovativi per dare vita a una pasticceria più moderna”.

Giorcelli è un punto di riferimento per la Circoscrizione 2. Un luogo di incontro, dove le famiglie si riuniscono. Dove generazione in generazione, viene tramandato il dolce ricordo di una Sacher. E che dire della rinomata Saint Honoré, simbolo di 50 anni di storia? “E’ un dolce molto richiesto. Si tratta di una sfoglia, con la crema nocciola, la panna e i bignè caramellati sopra. Una torta semplice, classica: chi lo prova difficilmente però poi cambia”.

Il segreto per trasmettere così tanta bontà e passione? Claudio, tra un sorriso e una pacca sulla spalla degli amici, lo rivela senza tenerlo per sé: “Il nostro è un lavoro faticoso, senza festività e con orari molto lunghi. Ma il nostro lavoro è divertimento, perché ci permette di giocare dal mattino alla sera, mescolando ingredienti ed elementi, creando così un’infinità di prodotti.

Ecco, con questi ingredienti immaginare il futuro diventa semplice, naturale: “Vedo un futuro in crescita. Cerco di tenere al mio fianco personale giovane, soprattutto nella produzione. Perché il giovane ci dà le tendenze del mercato futuro. E perché trasmettiamo loro l’importanza di divertirsi a lavoro”.

Alla festa ha partecipato anche Paolo Chiavarino, assessore al Commercio della Città di Torino, che ha omaggiato la pasticceria Giorcelli con un attestato celebrativo dei 50 anni di storia firmato dallo stesso sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “Questi sono esercizi commerciali simbolo della nostra città: sono un presidio sul territorio. Offrono alla cittadinanza eccellenze e tradizioni che si tramandano”. “Penso alla bellezza di ritrovarsi qui nel fine settimana, a consumare insieme. E’ un momento forte per le famiglie del quartiere” ha concluso Chiavarino.

Con la fascia tricolore Tina Corona, sindaco di Vignale Monferrato, paese che ha dato i natali ai genitori di Claudio: “E’ motivo d’orgoglio per noi, tra le tante cose belle che abbiamo, quello di aver dato la natività a persone che hanno reso importante in altri luoghi il Piemonte. E’ bello condividere momenti così, esportiamo talenti ed eccellenze: Vignale è un paese bellissimo, da cui sono uscite persone molto importanti. Qui ne abbiamo un esempio”.

Consapevole dell’importanza di realtà come la pasticceria Giorcelli anche Riccardo Prisco, coordinatore alle Attività Produttive della Circoscrizione 2: “Puntiamo molto sulle attività storiche, riferimento per il territorio. Sono degli esempi per tutti: lavorando e impegnandosi, anche in momenti critici, un’attività si può portare avanti. Lo testimonia la pasticceria Giorcelli, che compie oggi 50 anni”.

c