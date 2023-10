Irruzione in CasArcobaleno e insulti contro gli omosessuali durante un evento Arcigay

Sono entrati in tre, insultando i presenti in maniera violenta e volgare. E' successo ieri sera nella sede di CasArcobaleno, in occasione di un evento organizzato dal gruppo cinema di Arcigay Torino. La zona è quella di via Lanino, dietro Porta Palazzo.



Un'irruzione che ha colto di sorpresa i presenti, ma poi alcuni dei volontari in sala hanno cercato di contenere la situazione di panico generata dagli aggressori, che però hanno continuato ad inveire, allontanandosi dalla sala solo dopo che tutte le persone presenti si sono alzate per invitare i ragazzi ad allontanarsi.