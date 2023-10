La cantina era una bomba a orologeria sotto uno dei condomini più popolosi di La Loggia: la Gdf denuncia un uomo di 27 anni

Un deposito di esplosivi ovviamente abusivo, ma pericolosissimo per chi abita in quell'edificio, un complesso residenziale ad alta densità abitativa: mette i brividi pensare cosa avrebbe potuto causare un'esplosione accidentale. Una situazione che ha portato alla denuncia di un uomo di 27 anni che peraltro - nonostante la situazione di estremo pericolo in cui aveva messo i suoi vicini di casa, si faceva pubblicità addirittura via Internet.