Torino trionfa a Valencia: con CityDna tre saggi internazionali la aiuteranno a diventare ancora più turistica

Torino , in occasione della City DNA Conference tenutasi a Valencia in questi giorni, si è aggiudicata la vittoria del “Vivacity challenge” by CityDna (City Destination Alliance, l’alleanza europea degli Uffici del Turismo, Convention Bureau e organizzazioni di marketing locali) a cui la Città di Torino fa parte dal 2000.



VivaCITY è una sfida per vincere un impegno triennale finanziato da CityDNA e Simpleview, agenzia americana leader nello sviluppo globale di destination management. Questo progetto prevede la consulenza un team di tre esperti globali nello sviluppo e nell'implementazione delle destinazioni. È un’opportunità per le città che vogliono promuovere un cambiamento progressivo e olistico e che abbiano una mentalità aperta e fortemente incline al cambiamento per ottenere risultati arricchenti e rigeneranti del turismo per i cittadini e i visitatori.