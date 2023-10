Vanchiglietta: domani torna la festa di corso Belgio tra bancarelle, spettacoli e una pedalata di gruppo

Una domenica di eventi e animazione in corso Belgio (foto Associazione Operatori Economici Vanchiglietta)

Domenica 8 ottobre corso Belgio tornerà ad animarsi con la tradizionale festa di via, organizzata dall'Associazione Operatori Economici Vanchiglietta in collaborazione e con il sostegno della Circoscrizione 7 di Torino.



Commercio, spettacoli e salute

L'evento, che durerà tutta la giornata, prevede come consuetudine l'apertura festiva dei negozi del quartiere, numerose bancarelle di artigianato e non solo e un programma di spettacoli con animazione, dimostrazioni sportive e musica. Davanti al Centro d'Incontro di corso Belgio 91, inoltre, ci sarà un camper dell'Associazione Amici del Cuore per la prevenzione delle patologie cardiovascolari con la possibilità di sottoporsi gratuitamente a elettrocardiogrammi e altri esami; il tutto sarà valorizzato dalla pedonalizzazione temporanea della strada da corso Tortona al ponte Sassi.



La pedalata

Per il terzo anno consecutivo, infine, è stata confermata la “Pedalata con la Circoscrizione 7”, appuntamento per la promozione della mobilità attiva e sostenibile organizzata da FIAB Torino Bici e dintorni: dopo il ritrovo, fissato per le ore 10 al Centro d'Incontro di corso Belgio 91, il gruppo percorrerà le piste ciclabili di lungo Dora Voghera, lungo Po Antonelli e vale Michelotti; dopo aver attraversato il Po sulla passerella di piazza Chiaves, il percorso si concluderà con 3 giri sulla pista del Motovelodromo di corso Casale. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria su www.biciedintorni.it.