“Salviamo gli alberi di corso Belgio”, un'assemblea pubblica e un'opera d'arte collettiva per sensibilizzare i cittadini

In attesa delle perizie decisive per la sorte dell'alberata di corso Belgio, il comitato che si oppone al progetto di parziale sostituzione previsto dalla Città di Torino ha organizzato un weekend di iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare il resto della cittadinanza.

L'assemblea pubblica

Si partirà sabato pomeriggio con un'assemblea pubblica con inizio previsto alle 18: “Racconteremo - spiegano gli organizzatori - le implicazioni del ricorso in Tribunale per sospendere l'abbattimento e il nostro progetto alternativo: sarà uno spazio di confronto con chi vorrà difendere gli spazi verdi, gli alberi e la natura anche in altri quartieri”. L'incontro si concluderà con un aperitivo condiviso con intrattenimento musicale a cura del Trio Giargianis.

“Disegniamo gli alberi”

Domenica, invece, il comitato avrà un banchetto tutto suo (davanti al presidio all'angolo con via Cossila, ndr) alla festa di via di Vanchiglietta, dove oltre alla possibilità di firmare la petizione contro il taglio degli aceri e di fare donazioni per sostenere le spese legali, sono previste diverse iniziative rivolte a tutti. Tra queste, due attività artistiche: dal mattino, infatti, verranno messi a disposizione gessi colorati per disegnare gli alberi sull'asfalto, mentre al pomeriggio si potrà partecipare a un'opera collettiva a tempera, pennarelli, acquarelli, matite o pastelli; i singoli lavori saranno protagonisti di una mostra.