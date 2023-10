Fausto, 76 anni, taglia il traguardo dei 30 anni con il suo cuore nuovo: nessuno come lui, alle Molinette

“Il nostro ospedale rappresenta un punto di riferimento nazionale per i pazienti con scompenso cardiaco – dice il professor De Ferrari - e grazie al fatto che possiamo offrire ogni tipo di terapia per questa condizione riusciamo a ridurre il numero di persone che necessitano di un trapianto di cuore”. Per chi comunque deve eseguire un trapianto di cuore le aspettative di vita sono ora migliori rispetto al passato. “Il segreto per una durata così lunga sta nell’accurato appaiamento tra donatore di cuore e ricevente e nelle cure attente e continue che vengono fornite nel corso dei regolari controlli dopo il trapianto”, aggiunge il professor Rinaldi.