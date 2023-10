"+Sionisti Morti": scritte contro Israele e la Polizia sui muri di Aurora

"Sbirro meloniano ti mettiamo in cofano". "Fuoco ai Cpr". "Palestina vive, morti Israle". "+Sionisti Morti". "Cpr =Lager". Sono queste alcune delle scritte comparse questa notte sui muri dei palazzi di Aurora. Graffiti tracciati in via Alessandria all'angolo via Lodi sulle facciate di un edificio verniciato da pochi giorni, sugli stabili in via Alessandria da corso Brescia a via Pavia e in via Lodi sul muro della Lidl