Chivasso, commissionati da Afib i nuovi vasi al cimitero di Castelrosso: sostituiranno quelli rubati ad agosto

In tempo utile per la commemorazione dei defunti del 2 Novembre, il cimitero di Castelrosso sarà dotato dei vasi che sostituiranno quelli rubati, lo scorso 24 agosto, in circa mille loculi. L’accordo è stato raggiunto tra il concessionario dei servizi cimiteriali Architettura Funeraria Industrializzata Boltro, che acquisterà i nuovi portafiori, ed il Comune di Chivasso, che provvederà alla posa.

“Ringraziamo Afib – ha detto il sindaco di Chivasso Claudio Castello - per la sensibilità mostrata alla nostra richiesta di ristabilire decoro al cimitero di Castelrosso, senza gravare sui proprietari dei loculi che hanno subito il doppio danno, emotivo ed economico, del furto perpetrato”.

Subito dopo l’accaduto, il primo cittadino aveva mobilitato gli uffici per capire se i danni causati potessero essere risarciti dall’assicurazione ma, per la tipologia privatistica di appartenenza degli oggetti trafugati, l’ipotesi si è rivelata non perseguibile.