Da Derrick Mckenzie (Jamiroquai) a The Scientists: tutti i concerti del weekend da sPAZIO211

Prima del Nirvana. Prima dei Mudhoney, prima dell'esplosione del blues di Jon Spencer... c'erano i The Scientist!

Formatisi a Perth nel 1978, i ritornelli punk pop di "Frantic Romantic" e "Last Night" li portarono dalla loro città natale a un più ampio successo, riemergendo a Sydney con una miscela più oscura e primitiva simile a quella di The Stooges, Suicide, Cramps , Gun Club, Sonic Youth e The Birthday Party. Ciò che seguì fu una serie di classici rock da palude come "Atom Bomb Baby", "Swampland", "We Had Love" e "Human Jukebox" e un trasferimento a Londra prima di implodere nel 1987. Per 20 anni la band è rimasta inattiva, fino a quando non sono riemersi nel 2006 per la riforma di All Tomorrow's Parties per vari tour tra cui il tour australiano Don't Look Back insieme ai Sonic Youth che si esibivano rispettivamente in Blood Red River e Daydream Nation.

Nel 2021, due anni dopo essere stati inseriti nella WA Music Hall Of Fame, hanno pubblicato il loro primo album in studio in 34 anni, "Negativity", entrando nella maggior parte delle liste dei "migliori album dell'anno".

E ORA finalmente sono tornati, pronti per il tour di quell'album e per riprodurre selezioni dal loro catalogo precedente. Con canzoni come "When Fate Deals Its Mortal Blow", "Murderess In a Purple Dress", "Atom Bomb Baby", "If It's the Last Thing I Do", i The Scientists sono sempre stati la band post apocalittica definitiva!

in apertura: TANZ AKADEMIE

I Tanz Akademie sono un sestetto post-punk/alternative rock di Alba. La band trova ispirazione in diversi ambiti come la poesia, il cinema e la catena montuosa delle Alpi. Il primo singolo dei Tanz Akademie, “darker”, esce nel marzo del 2022. Un nuovo pezzo, “widows”, è uscito il 25 novembre 2022. I membri dei Tanz Akademie sono Matteo Cicolin (batteria), Giovanni Lo Vano (voce, chitarra), Francesco Nada (chitarra, tastiere, sax), Michele Reggio (basso) e Luca Assisi (chitarra).

