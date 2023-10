Orientamento e formazione professionale, un disegno di legge regionale per semplificare

Licenziato a maggioranza in Terza Commissione, presieduta da Claudio Leone, il disegno di legge presentato dall’assessore Elena Chiorino che ridefinisce il sistema regionale delle politiche e dei servizi per l’orientamento, la formazione professionale e il lavoro.

Il testo semplifica i processi e potenzia l'integrazione tra attori pubblici e privati, per una programmazione orientata ai fabbisogni di persone e imprese e facilitare nuova occupazione. Via libera anche al disegno di legge sui servizi educativi per l’infanzia dalle commissioni Quarta e Sesta congiunte, presidente Davide Nicco. Il testo introduce una serie di novità, dando vita ad un sistema integrato di educazione e istruzione che avvicina i settori 0-3 e 3-6 anni.

La nuova legge rafforza il ruolo della Regione, cui spetterà anche la promozione qualitativa del sistema integrato, con i coordinamenti pedagogici territoriali, i poli dell’infanzia, un tavolo inter-istituzionale permanente e una Conferenza Regionale dedicata. Viene valorizzato il ruolo dei Comuni e si provvede a ordinare il quadro dei servizi 0-3 anni, costituito da nidi di infanzia e micronidi (anche aziendali), le sezioni primavera e i servizi integrativi, quali nido in famiglia, spazio gioco per bambini e altri interventi per bambini e famiglie.