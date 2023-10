Gtt sempre più piccola: nel 2023 persi 146 dipendenti. Tolto il limite di età per gli autisti: si cercano conducenti bus

L'anno scorso in salita l'assenteismo (14.1%)

Gtt diventa sempre più piccola. Dal 1° gennaio al 1° ottobre il Gruppo ha perso 268 lavoratori, tra pensionamenti, dimissioni e licenziamenti. Nei primi otto mesi del 2023 l’azienda di corso Turati ha assunto 122 persone, per un saldo negativo di – 146 dipendenti. A fornire i dati l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal consigliere della Lega Giuseppe Catizone.

33 autisti si dimettono

Spiccano nell’elenco le 47 dimissioni, di cui ben 33 autisti e oltre la metà con un anno o meno di servizio. Su quest’ultimo fronte Gtt, come spiega in una nota, ha assunto 110 conducenti e ha “una selezione permanente attiva”. “

Ad oggi – ha replicato Catizione - le condizioni dei dipendenti Gtt non sono attrattive e il ricorso allo straordinario strutturale costringe gli autisti a dimettersi e guardare al mondo privato come soluzione più conveniente”.

Tolto il limite di età per gli autisti

Per cercare di risolvere il problema della mancanza di personale, l'azienda di corso Turati oggi ha annunciato di aver eliminato il limite di età per accedere alla selezione permanente di conducenti bus e tram. I lavoratori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.

"Chi ha già inoltrato domanda e ricevuto esito negativo - scrivono sulla pagina facebook - per il limite di età, deve ripresentarla attraverso il servizio di job posting perchè le loro candidature non saranno automaticamente riprese in considerazione".

Aumenta l'assenteismo

Ad intervenire su Gtt anche il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha voluto fare chiarezza sull’assenteismo nell’azienda di corso Turati. Nel 2022, come si evince dai dati letti da Foglietta, è aumentato il personale che ha deciso di rimanere a casa dal lavoro.

Lo scorso anno il tasso di assenza tra i dipendenti dell’azienda è stato del 14.1%, in salita rispetto all’11.6% del 2019 e all’11.2% del 2018.

Assistenti alla clientela in cima alla classifica

A guidare la classifica sono gli assistenti alla clientela, che in tre anni sono passati dal 18.8% a 28.3%, seguiti dagli addetti alla mobilità (22.9%). Tra le cause principali di assenza la malattia (55.5%) e i motivi familiari (17.8%).

“GTT – commenta il vicecapogruppo di Torino Bellissima Firrao - pochi giorni fa ha aumentato il prezzo di biglietti e parcheggi. Intanto ci sono settori in azienda con 70 giorni di assenza tra il personale”.

“Non possiamo continuare a investire – ha proseguito l’esponente della minoranza - in un’azienda che evidentemente non funziona”.