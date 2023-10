Tassisti in rivolta a Torino contro il decreto Asset: "Nuove licenze? Con questa legge spareranno numeri a caso"

Alle 9:30 di oggi, martedì 10 ottobre, piazza Vittorio Veneto si è riempita di auto bianche: erano i tassisti che si sono riuniti per protestare contro le nuove norme emanate dal Governo Meloni, il cosiddetto decreto Asset dello scorso 5 ottobre. I sindacati USB, Orsa e Fast Confsal hanno guidato quasi 120 tassisti attraverso via Po fino a piazza Castello, per incontrare il Prefetto.

No all'aumento delle licenze

La critica maggiore riguarda la possibilità data ai sindaci di aumentare del 20% massimo le licenze attuali, senza uno studio preciso dei numeri necessari alla città. "Già prima i sindaci potevano emettere nuove licenze a fronte di bandi ordinari e straordinari - ha spiegato Daniele Cerabona di Usb Taxi Torino - con tempistiche per poter decidere se quella realtà locale avesse effettivamente bisogno di nuove licenze. Con questa legge i sindaci potranno emettere fino al 20% delle licenze accorciando i tempi, rischiando di sparare numeri a caso. Chiediamo dal 2019 un registro elettronico nazionale che registri la situazione dell'intero paese, sono 5 anni che aspettiamo questo decreto. Il sindaco Lo Russo ha detto che Torino è una situazione tranquilla ma non possiamo essere nelle mani dell'amministrazione di turno e non avere alcuna certezza".

Bragantini solidale con i taxisti

Presente allo sciopero anche l'ex deputata Paola Bragantini, tassista dal 2018 e delegata UNICA Cgil. "Oggi sono qui a titolo personale - ha spiegato - perché Cgil non ha aderito allo sciopero non ritenendo ci fossero i tempi giusti. Il decreto Asset contiene delle normative che possono essere molto impattanti. La nostra città ha un buon regolamento regionale e provinciale che consentivano un calcolo armonizzato delle licenze, e per colpa di questo decreto rischiano di saltare. Queste norme se applicate in modo letterale possono far saltare il lavoro quotidiano dei tassisti".

Incontro con Lo Russo sotto la Prefettura

Sotto la Prefettura il sindaco Stefano Lo Russo ha raggiunto i manifestanti, ribandendo che non intende aumentare il numero di licenze visto che a Torino la situazione è equilibrata, e ha promesso di continuare a migliorare la viabilità.