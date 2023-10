Clamoroso Zaki: il Sermig cancella l'incontro, il Salone del Libro rilancia. Si farà all'Hiroshima

Patrick Zaki sarà a Torino il 17 ottobre, sì o no? Questa la domanda che si sono posti in molti nelle ultime ore. Alla fine l'incontro si farà come da programma del Salone del Libro, solo che non sarà più al Sermig.

"Dopo che gli amici del Sermig ci hanno comunicato di non poter più ospitare la presentazione del libro Sogni e illusioni di libertà - La mia storia di Patrick Zaki, in queste ore La nave di Teseo ha individuato e comunicato al Salone la nuova sede dell’incontro" con questa nota stampa il Salone del Libro resta fermo nella sua decisione di invitare l'attivista dopo che il Sermig ha a sua volta annunciato di non voler più ospitare l'incontro in seguito alle dichiarazione in merito al conflitto israelo-palestinese.

"Alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni, crediamo non più opportuno confermare la disponibilità ad ospitare tale incontro che rischierebbe di alimentare ulteriori polemiche, divisioni e strumentalizzazioni" scrivevano in una nota stampa poche ore fa.

La nuova location sarà quindi l'Hiroshima Mon Amour alle 18. L'incontro farà parte di un più ampio tour italiano.

Interverranno Conchita Sannino, vicedirettrice del quotidiano la Repubblica, e Alba Bonetti, Presidente di Amnesty International Italia.