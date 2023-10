"In futuro ingresso all'Egizio gratis". Il museo festeggia i 200 anni con una "piazza" con caffetteria aperta a tutti

"I progetti elaborati - ha poi aggiunto - vanno in questo senso: vogliamo vedere se in 3-4 anni possa diventare un museo gratuito ". Si tratta di un progetto quindi a lungo termine, che vede però già il coinvolgimento della Bocconi di Milano.

" Festeggiare il bicentenario - ha osservato il direttore Christian Greco, appena scelto come Torinese dell'anno 2023 - pone domande su cosa è un museo. Nel futuro vogliamo che l'Egizio sia un museo riflessivo, autocritico, trasparente e permeabile".

Gli introiti verrebbero garantiti dalle visite guidate con i gruppi, da eventi speciali con il curatore e/o direttore, da servizi specifici targettizzati sul visitatore/clienti. E per il bicentenario una parte dell'Egizio verrà riqualificata: il 26 ottobre verranno presentati i rendering. " Sarà un progetto collettivo - ha spiegato la presidente Christillin- di restituzione alla città ".

La nuova piazza gratis con bookshop e caffetteria

Sulla corte centrale, attualmente all'aperto, verrà applicata una copertura in vetri ed acciaio "per realizzare una piazza a disposizione della città, una caffetteria Lavazza, un bookshop e lo shop". Milleduecento metri quadrati completamente gratuiti, a cui i torinesi potranno accedere liberamente: un primo banco di prova verso l'ingresso a costo zero.