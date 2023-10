Rifugio antiaereo di via Giordano Bruno: in attesa del futuro, il presente della zona è ostaggio del degrado [FOTO]

E' di pochi giorni fa l'apertura dello spiraglio che a breve spalancherà la zona verso il suo futuro, ma è il presente dell'area tra via Giordano Bruno e via Zino Zini, a destare più di qualche preoccupazione.

Il degrado è "generale"

In attesa della riqualificazione e delle nuove case e giardini che sorgeranno nella zona degli ex Mercati Generali (pur salvando lo storico rifugio antiaereo) basta fare un giro in queste ore in quella parte di Borgo Filadelfia per accorgersi che la condizione in cui si trova è decisamente preda del degrado.



Già, perché mentre le arcate sono relativamente al sicuro (anche se non ci vuole molto a scavalcare le barriere di cemento e metallo che ormai da anni circondano la zona caduta nel più totale disuso), l'area poco distante, proprio sopra il rifugio e confinante con la caserma della Guardia di Finanza, si trova in codizioni decisamente peggiori.

"Natura in azione" e non solo

Un cancello socchiuso su via Zini già svela - con amara ironia - quel che succede all'interno: "Natura in azione", recita un adesivo giallo appiccicato sul montante semi aperto. E pochi passi all'interno svelano cosa vuol dire quella frase: le piante sono ormai fuori controllo, con animali che rumoreggiano tra le frasche. Ma non sono le uniche testimonianze di vita, in quella zona.

Rifiuti, giacigli e orsetti abbandonati

Alcuni materassi sparsi qui e là dimostrano che, almeno di notte, la zona è piuttosto popolata. Si tratta con ogni probabilità di disperati alla ricerca di un rifugio per dormire. Ma poi, in mezzo a tanta sporcizia e cocci di vetro, ci sono altre presenze quantomeno inquietanti. Ci sono pupazzetti abbandonati e anneriti qui e là: un orso, poco distante dal cancello, ma anche una riproduzione di Paperino, alcuni metri più in là.



Tra i tanti rifiuti, anche oggetti apparentemente inspiegabili: c'è un "ovetto", ovvero le protezioni in uso per trasportare i neonati in automobile. Ma anche un lettino da campo, ormai completamente danneggiato e abbandonato con le gambe all'aria.

Accesso alle arcate?

Proprio la folta presenza di piante e alberi, peraltro, garantisce una certa "copertura" per chi volesse, da quel punto, scavalcare e raggiungere anche la zona delle arcate che si trova più verso il centro di Torino. Non si può escludere che qualcuno possa anche passare dall'altra parte, magari in caso di intemperie.



La sensazione, in ogni caso, è di grande degrado. E se i progetti sulla carta stanno prendendo forma, di certo le tempistiche con cui se ne sente la necessità appaiono decisamente più brevi. Anche in considerazione del fatto che, ormai, quella zona versa in condizioni di semi abbandono ormai da dopo le Olimpiadi invernali del 2006. Un lento declino che ormai adesso ha raggiunto il limite.