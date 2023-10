Gianluca Gavazza (Lega Salvini Piemonte): "Io Lavoro riparte da Chivasso, un’opportunità per i nostri territori"

“Sono molto soddisfatto che la 59^ edizione di “Io lavoro” sia partita da Chivasso - evidenzia Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte -. Da sempre è la più grande fiera italiana del lavoro organizzata con la finalità di offrire ad aziende e candidati un appuntamento per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma anche come occasione di orientamento formativo e professionale”.

“Durante l'evento le persone in cerca di occupazione hanno avuto l’opportunità di incontrare aziende e agenzie per il lavoro, partecipando alle presentazioni delle aziende, consegnando il proprio curriculum, svolgendo colloqui con le agenzie per il lavoro. Esperti e professionisti hanno fornito informazioni su come potenziare le proprie capacità occupazionali, avviare una propria attività e scoprire come certificare le proprie competenze. Diversi i workshop dedicati al mondo del lavoro - commenta il consigliere della Regione Piemonte Gianluca Gavazza -. Nel PalaLancia, le attività di orientamento ai mestieri WorldSkills, dedicate in particolare a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, hanno avuto l’obiettivo di elevare il profilo e il riconoscimento dei mestieri tecnici, industriali, artigianali e dei servizi aiutando i giovani a riconoscere le proprie attitudini e fare scelte consapevoli nel loro percorso scolastico, oltre a comprendere le competenze necessarie per accedere a specifici profili professionali del mercato del lavoro. Inoltre attraverso il “tour dei mestieri”, gli studenti sono stati condotti in una visita guidata con laboratori pratici sui focus individuati”.

La manifestazione promossa dall'Assessorato all’istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo Studio universitario della Regione Piemonte grazie alle risorse del Fondo sociale europeo, è stata organizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro con il Centro per l’impiego di Chivasso, struttura territoriale dell’Agenzia, con il patrocinio della Città di Chivasso.

“La Regione Piemonte ha inoltre presentato i suoi servizi per promuovere l'occupazione, a partire dalle generazioni più giovani. Si va dai numerosi servizi proposti dal Sistema regionale di Orientamento alla formazione d'eccellenza degli ITS Academy, al programma MIP-Mettersi in proprio, dedicato a chi ha un'idea d'impresa che vorrebbe realizzare” conclude Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte.

Job application, colloqui, workshop e consulenze sono stati riservati a disoccupati, inoccupati e studenti che hanno potuto iscriversi alla manifestazione accedendo al portale www.iolavoro.org . Nell’area digitale è possibile consultare le aziende presenti, i profili ricercati, le agenzie per il lavoro partecipanti e gli annunci riservati agli iscritti alle liste del collocamento mirato.