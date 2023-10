Guerra Israele, la Cgil Torino condanna il brutale attacco di Hamas e chiede il cessate il fuoco

"Condanniamo con determinazione e fermezza il feroce attacco di Hamas al popolo di Israele e rivolgiamo il nostro cordoglio alle vittime e a tutte e tutti coloro che sono oggi in pericolo in quelle terre.

Hamas interrompa la violenza e liberi tutti i prigionieri israeliani, subito!

Israele interrompa l’attacco militare contro la popolazione palestinese inerme e garantisca condizioni di sicurezza e sopravvivenza nella Striscia di Gaza". Così la Cgil Torino si esprime sul conflitto in Medio Oriente.

"La comunità internazionale si adoperi per impedire nuovi massacri e per avviare i negoziati per costruire la pace e riprendere il percorso, interrotto da troppo tempo, per il riconoscimento di Due Popoli Due Stati, unica soluzione per la convivenza pacifica e il benessere in primo luogo delle popolazioni palestinesi e israeliane che, da tempo ormai, invocano la pace e la fine dell’oppressione, della miseria e della violenza, appelli che ora devono essere accolti. Anche l’Italia faccia la sua parte per fermare la guerra, subito".

"Solo la pace può garantire un futuro ai popoli vittime della recrudescenza della violenza e della radicalizzazione delle guerre, che condanniamo senza riserve".