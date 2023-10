Assegnato ad Inalpi il "Top innovation 2023"

A Latterie Inalpi è stato conferito il “Top Innovation 2023” per le FETTINE PROTEIN + Latterie Inalpi - Fettine Alto Proteiche con Postbiotici - addizionate con Zinco e Selenio – assegnato all’interno dell’Anuga Test Innovation Show 2023.

Un riconoscimento, conferito all’organizzazione di Moretta, frutto di una valutazione che ha avuto come pilastri portanti il livello di innovazione del prodotto e l’impegno dell’azienda per il raggiungimento dei goals stabiliti dall’Agenda 2030 dell’Onu.

L’assegnazione è quindi, per Inalpi, motivo di orgoglio perchè rappresenta un riconoscimento per un percorso innovativo sia nell’ambito R&D, nel quale numerosi sono stati gli investimenti fatti in questi anni, ma anche nell’ambito di un cammino finalizzato ad una sempre maggiore sostenibilità fatta di pratiche virtuose che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo della filiera corta e certificate del latte.

E bene rappresentano questi valori le FETTINE PROTEIN + prodotte con selezionate materie prime quali latte di filiera e formaggio in moderni impianti ad alta tecnologia, e con un contenuto di 25 g. di proteine per 100 g. di prodotto - il primo importante ingresso del brand Latterie Inalpi nel mercato degli alimenti alto proteici, che costituisce una precisa risposta alle esigenze sempre più evidenti del consumatore.

Il riconoscimento acquisisce ulteriore valore se contestualizzato all’interno della manifestazione dell’Anuga Test Innovation Show 2023, che non è solo un barometro delle tendenze, ma anche una fonte di ispirazione per il business alimentare globale.

Un'edizione 2023 della Fiera Anuga costellata quindi da grandi soddisfazioni e da importanti momenti di incontro che hanno visto presente allo stand Inalpi anche il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare – Francesco Lollobrigida. Una fiera quindi nella quale tanti sono stati i temi affrontati e dalla quale sono nate nuove ipotesi di progetti che protranno diventare realtà in un future molto prossimo.