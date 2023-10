Attivisti torinesi fermati in Turchia, Grimaldi (Verdi Sinistra): "Potrebbero essere rilasciati nelle prossime ore"

"Cinque giovanissimi attivisti torinesi sono stati fermati ieri dalla polizia a Sanliurfa, in Turchia, a quanto risulta insieme a delle delegazioni francesi e tedesche, dopo avere partecipato a manifestazioni organizzate dall'Ysp, il partito della sinistra verde. Siamo in ansia per loro, ma ci siamo mossi subito per capire la situazione e sembra sia in via di risoluzione: l'ambasciatore italiano in Turchia e la Farnesina hanno assicurato che i ragazzi non sono in arresto ma in stato di fermo, che si stanno avviando le pratiche di espulsione in quanto sono stato ritenuti 'indesiderati', dovrebbero essere già rilasciati nelle prossime ore": lo dichiara il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.

Intanto però si prepara una manifestazione pubblica per chiedere il rilascio dei cinque torinesi: "La Turchia liberi immediatamente i cinque arrestati ieri a Sanliurfa". A chiederlo ‘Defend Kurdistan’ che ha promosso per domenica pomeriggio alla 16.30 una manifestazione in piazza Castello.

“Tutte le istituzioni, giornalisti, personalità pubbliche e associazioni devono attivarsi per far conoscere quello che succedendo in Turchia e alle persone arrestate. la Turchia va isolata. Chiediamo a tutte le persone che in diverse città e paesi italiani vogliano esprimere condanna agli attacchi di organizzare qualunque iniziativa per rompere il silenzio sulle aggressioni della Turchia e premere per un suo isolamento internazionale”, concludono gli esponenti di ‘Defend Kurdistan’.