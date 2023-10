Chivasso attiva 6 pannelli informativi per avvisare i cittadini sulle allerte meteo

Nella Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, il Comune di Chivasso ha attivato i pannelli informativi che aggiorneranno i cittadini sui codici di allerta meteoidrologica.

I dispositivi, acquistati con i fondi destinati alla protezione civile, grazie alla tecnologia informatica presente all’interno, si interfacciano automaticamente con il sito di ARPA Piemonte che tutti giorni alle ore 13.00 circa emette il bollettino con i 4 colori corrispondenti ai livelli di allerta nella Regione Piemonte semplificati nei pannelli con le luci gialla, arancione e rossa, integrate con due righe a led che permettono inoltre di visualizzare la tipologia del rischio.

In caso di emergenze ristrette all’ambito cittadino invece, il sistema consente una configurazione da remoto, con un apposito applicativo web, che consente all’operatore di centrale di modificare il messaggio e attivare il semaforo con una luce coerente con il rischio attuale.

“Abbiamo attivato un servizio per sensibilizzare ulteriormente i cittadini sui rischi che purtroppo possono interessare, così come successo negli anni passati, la nostra città e rendere le informazioni sempre più attuali ed immediate – ha commentato il sindaco Claudio Castello che è anche autorità di protezione civile - Crediamo con convinzione nel sistema organizzativo ed operativo complesso della protezione civile che colloca gli impegni prioritari nelle attività di previsione e di prevenzione delle varie ipotesi di rischio. Alla nostra Polizia locale va riconosciuta grande preparazione e sensibilità in una città che è anche sede del Centro Operativo Misto costituito da 33 Comuni”.

I pannelli sono stati collocati nelle piazze Garibaldi, Noè, della Repubblica e d’Armi e in località Pratoregio e Castelrosso.