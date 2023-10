"Ho iscritto mio figlio alla scuola calcio e comprato un pc per la scuola". Storie di chi si è rivolto ad Ufficio Pio

Iscritto alla scuola di calcio

Tra chi ha partecipato negli anni scorsi c'è Maria , che ha un bambino che frequenta la 5° elementare. " Mio figlio - ha raccontato - ama il calcio: sono riuscita ad iscriverlo ad una scuola calcio e a comprare un pc per aiutarlo a scuola. Sono riuscita a ridurre le spese scolastiche ed educative: sono molto felice per questo".

"Lavoro da quando ho 17 anni"

"Io lavoro - ha aggiunto - da quando ho 17 anni. Tra abbonamento bus e tasse universitarie, tanti come me non riescono a proiettarsi nel futuro per mancanza di soldi. Le famiglie, per difficoltà economiche, spesso faticano a rispondere ai bisogni basilari: questo può impattare sull'istruzione" ha concluso la 23enne.