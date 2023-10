Rogo nella notte a Rondissone, in una fabbrica di via Carpi

Allarme nella notte di oggi a Rondissone, in via Carpi 2. Per cause ancora da definire, le fiamme hanno interessato un edificio industriale e intorno alle 4.20 è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate alcune squadre compresa la 61 e quella dei volontari di Chivasso, quelli di Nole e quelli di Volpiano.



Nessuna persona è rimasta coinvolta dal rogo, ma l'incendio ha interessato alcuni automezzi che erano parcheggiati in quel momento all'esterno di un capannone.