Buonissima 2023: non solo cucina per la terza edizione del festival su cibo, arte e bellezza

Buonissima è il festival di cucina ma non solo: 'cibo arte e bellezza' è infatti il sottotitolo della terza edizione che si terrà a Torino dal 25 al 29 ottobre in tutta la città.

L'apertura ufficiale del festival si terrà invece il giorno successivo alle 16:30 alla Nuvola Lavazza con il Premio Bob Noto, quest'anno dedicato al tema della creatività in cucina. Il vincitore 2023 è lo chef René Redzepi del Noma di Copenaghen, premiato in passato per quattro volte miglior ristorante del mondo.

Il nuovo vincitore del premio di 50 Best Restaurants sarà invece l'ospite della seconda giornata, il peruviano Virgilio Martinez, che alle OGR cucinerà una cena ispirata al rapporto tra uomo e natura in mezzo a un allestimento basato sulla foresta amazzonica.

Ci saranno anche altri momenti in cui mangiare insieme, come il pranzo del venerdì alle Gallerie d'Italia, con un menù che richiama alla circolarità come la mostra esposta in questo periodo al museo di Piazza San Carlo, 'The Circle'.