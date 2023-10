Parte il conto alla rovescia per la Torino City Marathon: cambia il percorso “per creare meno disagi ai cittadini”

Quella di quest'anno sarà una Torino City Marathon “diversa” rispetto a quella a cui eravamo abituati: l'edizione 2023 del grande evento sportivo, in programma domenica 5 novembre, avrà infatti un percorso nuovo di zecca fatto apposta “per creare meno disagi possibili ai cittadini”-

Il nuovo percorso e gli obiettivi

La maratona, organizzata dalle associazioni Team Marathon e Torino Road Runners, partirà da piazza Castello, percorrerà via Pietro Micca e via Cernaia svoltando poi a sinistra in corso Vinzaglio. Da lì, i partecipanti percorreranno un lungo rettilineo di 8 km che li porterà fino allo stabilimento Fiat Mirafiori: dopo un passaggio “avanti e indietro” su corso Settembrini, si proseguirà verso Beinasco attraverso corso Unione Sovietica e strada del Drosso, spostandosi successivamente verso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino e Moncalieri. Il rientro verso Torino vedrà i runners impegnati in un altro lungo rettilineo su corso Moncalieri, interrotto solo dalle svolte sul Ponte Umberto I e su corso Cairoli/lungo Po; il tratto conclusivo si svolgerà invece in corso San Maurizio e via XX Settembre, con arrivo previsto in piazzetta Reale.

Ad illustrare i “segreti” del nuovo percorso è Alessandro Rastello di Torino Road Runners: “Ci sono voluti - spiega – mesi di riunioni con la Città prima di trovare la soluzione più congeniale, perché avere la città bloccata non fa piacere. Grazie al corpo di polizia municipale, però, sono nate nuove opportunità: avremo un percorso velocissimo, con un dislivello totale di soli 60 metri che consentirà di fare grandi tempi.

L'obiettivo di questa edizione, che segna l'ingresso dell'evento nel calendario internazionale AIMS dell'Associazione Internazionale delle Maratone, è ambizioso e mira a raggiungere i 6mila iscritti totali: “Abbiamo già raggiunto - sottolinea Luca Vergnano di Team Marathon – il doppio dei partecipanti alla maratona, mentre per la mezza siamo a quota 1000. La nostra mission è quella di farla crescere ancora di più portando a Torino ancora tantissimi italiani e stranieri”.

Le altre distanze

Al classico percorso di 42 chilometri e 195 metri si affiancheranno quelli della mezza maratona (City Half Marathon) di 21 chilometri e 97 metri e della City Run, gara non competitiva aperta a tutti di 7 km: “Nella maratona - ha commentato l'assessore allo sport della Città di Torino Domenico Carretta – il semplice gesto sportivo diventa epico, unendo storie fatte di sacrificio e dedizione in un momento di forte socialità. Si tratta anche di una grande occasione per far conoscere le nostre bellezze, veicolare messaggi di solidarietà e promuovere una narrazione fatta di valori”. “Eventi come questo - ha aggiunto l'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano – contribuiscono in modo fondamentale a creare cultura sportiva, sensibilizzando sull'importanza dell'attività fisica. Quest'ultima rappresenta un patrimonio comune, ma dovrebbe ricevere qualche spinta in più: lo scorso anno, a proposito, la Regione ha investito 60 milioni di euro”.

Anche quest'anno, infine, prosegue la collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: 5 euro sui 10 necessari all'iscrizione per la City Run, infatti, verranno devoluti all'Istituto di Candiolo.