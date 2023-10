Stupro gruppo: convalidato un arresto, per altri due disposti domiciliari e scarcerazione

Convalidato dal gip di Torino l’arresto per uno dei tre giovani ventenni arrestati dalla polizia perché, secondo l’accusa, avrebbero abusato durante una festa, di una ragazza anch’essa ventenne.

Per un altro giovane il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari e per il terzo la scarcerazione perché non sarebbero emersi indizi di coinvolgimento.

I tre erano comparsi ieri in carcere davanti al giudice per l’udienza di convalida e, rispondendo alle domande, avrebbero ciascuno raccontato la propria verità sull’accaduto. I legali dei tre giovani avevano chiesto la non applicazione della misura.