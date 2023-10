A Nichelino e Moncalieri tutto pronto per la giornata della rianimazione cardio polmonare

“ Ogni cittadino del mondo può salvare una vita ”. E’ questo lo slogan scelto per la giornata della prevenzione, informazione e formazione alle manovre salvavita e alla rianimazione cardio polmonare che si terrà domani, domenica 15 ottobre, a Nichelino dalle 9.30 alle 13.30 in piazza Di Vittorio.

La Croce Rossa di Nichelino illustrerà le manovre Salvabimbi per la disostruzione delle vie aeree. La Croce Verde di Vinovo terrà lezioni di manovre salvavita da praticare in attesa dei soccorsi e uso del defibrillatore e Salvabimbi per manovre di disostruzione delle vie aeree. Cittadinanzattiva, invece, distribuirà materiale dell’Associazione “Viva” della Rianimazione Cardio Polmonare e la locandina dove sono situati i defibrillatori a Nichelino.

Iniziativa analoga è in programma anche a Moncalieri. L’evento è organizzato dal Comune, dall’Asl To5 con il dott. Gilberto Fiore Primario di Rianimazione degli Ospedali di Moncalieri e Carmagnola e la dr.ssa Stefania Bezzio pediatra dell’Ospedali di Moncalieri e Carmagnola. Con loro l’associazione “Viva” con la collaborazione della Protezione civile e delle associazioni Carabinieri in congedo, Alpini e Bersaglieri.