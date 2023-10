Una grande opera d'arte collettiva per festeggiare i 60 anni di SOS Villaggi dei Bambini

Ieri pomeriggio si è celebrata la festa per i 60 anni di SOS Villaggi dei Bambini, associazione impegnata nella promozione dei diritti dell'infanzia attraverso diversi centri attivi in tutta Italia (anche a Torino) e nel mondo e attraverso programmi di affido familiare interculturale, di supporto psicosociale e di sostegno familiare.

“La grande pagina bianca”

Per celebrare la ricorrenza, ieri pomeriggio in piazza Castello è stata realizzata un'opera d'arte collettiva, intitolata “La grande pagina bianca” e ideata da Ivan Tresoldi, dove sono stati proprio i cittadini a colorare con pennello e vernice un grande telo bianco steso a terra: “Un immenso telo bianco – ha spiegato la presidente di SOS Villaggi dei Bambini Maria Grazia Lanzani – da colorare, disegnare, scrivere liberamente, compiendo un gesto pubblico a sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi che vivono in condizioni di maggiore fragilità”.

Focus sull'affido familiare

All'evento era presente anche l'assessore ai diritti e alle pari opportunità della Città di Torino Jacopo Rosatelli: con il Comune è infatti attivo da anni un progetto centrato sull'affido familiare in collaborazione con i Servizi Sociali e con la Casa dell'Affido. Nel 2017, infatti è nato il programma “Come a casa”, che consiste nella promozione e nel sostegno dell'affidamento familiare di nuclei mamma-bambino e minorenni soli in situazione di grave disagio economico e abitativo.