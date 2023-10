Tornati in Italia gli studenti torinesi arrestati in Turchia: "Subito minacce e violenze"

Sono arrivati questa notte all'aeroporto di Milano Malpensa i cinque torinesi arrestati dalla polizia in Turchia. Il gruppo - formato da due ragazzi e tre ragazze tra i 22 e 27 anni - si trovavano a Sanliurfa, dove dovevano partecipare ad una conferenza indetta dal partito d'opposizione Sinistra Verde (YSP) per condannare la guerra in Rojava.

Ammanettati e minacciati

Mentre stavano entrando nel luogo dell'incontro, i cinque - come raccontano in un video diffuso su Instagram - sono stati prima ammanettati, poi portati via dalla polizia e trattenuti. I poliziotti non parlavano poi italiano o inglese, ma solo turco. "Siamo stati ripetutamente minacciati, subendo violenze fisiche, psicologiche e verbali".

"Non ci hanno dato nessun foglio"

Il gruppo è stato poi espulso e rimandato in Italia. "Non ci hanno dato nessun foglio di carta che riporti cosa è successo e i reati che avremmo commesso".