Schiamazzi notturni a Santa Rita, nel 2023 ben 124 multe a "bangla" e bar

Ottantadue ispezioni effettuate, per un totale di 124 multe elevate. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati nel 2023 dai Civich nel territorio della Circoscrizione 2.

A fornire i dati l’assessore alla Polizia Municipale Gianna Pentenero, rispondendo ad un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. L’esponente della minoranza ha raccolto le segnalazioni per schiamazzi notturni da parte dei residenti, in particolare legate a piazza Santa Rita.

82 ispezioni nel 2023

Pentenero, spiegando come i vigili effettuino controlli anche al di fuori degli spazi della movida, ha chiarito poi come dal 1° gennaio all’11 ottobre 2023 siano state effettuate 82 ispezioni. Nel dettaglio 45 hanno riguardato bar ed altri esercizi di somministrazione, mentre 35 minimarket e kebab. Per la prima categoria sono state fatte 86 sanzioni, mentre per la seconda 38.

Firrao (Torino Bellissima): "Violenza ai danni dei residenti"

"La situazione dei minimarket in città, aperti fino alle 23, -ha commentato Pierlucio Firrao - genera spesso episodi di malamovida che sfociano addirittura in episodi di violenza ai danni dei residenti". "Quando cala il sole e l'alcool - ha aggiunto - aumenta questi negozi si trasformano spesso in bar all'aperto non regolamentati".