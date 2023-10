Poveri, ma non abbastanza per una casa popolare. I sindacati chiedono di cambiare la legge. "Servono 30mila alloggi in più"

Oltre quattromila sfratti eseguiti nel 2022 in tutto il Piemonte (4.069, per l'esattezza) di cui 1.887 soltanto a Torino, su un totale di 10.350 richieste. Ecco cosa succede in un territorio che soffre la crisi e dove, spesso, a finirci di mezzo è un bene primario come la casa. Infatti, ben 3.775 di questi sfratti sono per morosità "incolpevoli".

Poveri, ma non abbastanza (e studenti)

Per porre rimedio a questa situazione, i sindacati confederali hanno elaborato una proposta di riforma alla legge regionale su questo tema, la 3 del 2010, per destinare più risorse al tema dell'edilizia sociale. " Non riuscire a pagare un affitto oggi è un'emergenza che non riguarda solo i più poveri, ma anche le fasce intermedie, quelle con un reddito troppo alto per accedere all'edilizia residenziale pubblica, ma che non ce la fanno più a pagare i canoni nel mercato privato ", dicono Cgil, Cisl e Uil anche tramite le loro sigle specializzate Sunia, Sict e Uniat.

Fondi e risorse

"Creare le condizioni per una situazione abitativa dignitosa è necessario - dice Chiara Maffè, segretaria regionale Uil -. Servono politiche pubbliche in grado di mobilitare risorse e avere uno strumento normativo che risponda alle necessità dei piemontesi. La legge ha 13 anni, durante i quali è successo di tutto".

"Aumenta il lavoro povero, cioè chi non arriva a fine mese pur lavorando - aggiunge Davide Masera segretario regionale Sunia -, precari, donne e giovani soprattutto sono stati i primi a essere falcidiati. La casa è un diritto primario e riguarda anche il ceto medio impoverito, oltre a studenti o migranti". Ma con un appunto: "Bisogna riqualificare aree già realizzate, non costruire case nuove, che restano invendute. E aumentare l'offerta pubblica, che permetta alle persone di sostenere i canoni inferiori a quelli di mercato. In Piemonte servono almeno 30mila alloggi in più".

E in altre situazioni "Serve manutenzione, perché in stati non tollerabili - aggiunge Masera -: sono 4.000 gli alloggi attualmente non assegnati perché non abitabili e bisognosi di lavori". Sugli studenti "non è accettabile che il Governo punti sugli studentati privati, mentre molti dei fondi Pnrr finiranno in fondazioni ed enti privati che costruiranno residenze a pagamento. In questa maniera è difficile aumentare i laureati nel nostro Paese".

"L'inflazione ha portato un rincaro delle spese quitidiane di noi universitari - dice per l'Unione degli Universitari, Lorena Cannata - e questo rende lo studio un privilegio per pochi, per chi studia nella città in cui abita o per chi riesce a lavorare per mantenersi. E di recente si sono aperte le porte per i soggetti privati nel settore degli studentati, andando a ridurre le strutture pubbliche".

"Anche a Torino si registra il fenomeno di sfratti per cessata locazione anche con famiglie che hanno sempre pagato - dice Domenico Paoli, segretario regionale Uniat - perché i proprietari ritengono più remunerativo affittare a studenti, a prezzi che però non sono spesso accessibili".

"Chiediamo di riprendere l'attenzione sull'edilizia pubblica nelle difficoltà di tutti i giorni - Giovanni Baratta segretario regionale Cisl - e non possiamo perdere l'occasione del Pnrr per la rigenerazione urbana, in un Piemonte che invecchia e in cui i giovani cercano una sistemazione. Infine bisogna rilanciare il premio fiscale per chi propone case a canone concordato".

Anche ATC concorda: "Legge da cambiare"

"La legge 3/2010, a oltre un decennio dalla sua introduzione, risente delle notevoli trasformazioni che hanno riguardato la popolazione degli assegnatari di case popolari in termini di caratteristiche sociali, demografiche ed economiche - dice Emilio Bolla, presidente Atc Piemonte Centrale - Gli assegnatari delle case popolari invecchiano e spesso presentano disabilità, con redditi in diminuzione, il che ha un impatto diretto sulla riduzione del valore dei canoni di locazione".